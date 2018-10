Einbruch in Hubertusschule

In der Zeit zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag (18. Oktober 2018), 07.25 Uhr, drangen unbekannte Täter in zwei Gebäude einer Schule an der Hubertusstraße ein. Zum einen hebelten sie ein Fenster am Hauptgebäude auf, zum anderen eine Notausgangstür an einem für den Unterricht genutzten Containerbau. Im Hauptgebäude brachen die Täter zudem mehrere Innentüren auf und durchwühlten die Räume nach Diebesgut. Entwendet wurde eine Fotokamera, zur weiteren Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.