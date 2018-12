In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (30. November) und Samstagmittag (1. Dezember) gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Lagerhalle eines Handwerkerbetriebes an der Industriestraße und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen.

