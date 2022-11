Einbruch in Grundschule

Im Zeitraum von Samstag (05. November 2022), 10:00 Uhr bis Sonntag (06. November 2022), 15:15 Uhr, kam es an der Straße “Et Everdonk” in Kevelaer-Kervenheim zu einem Einbruch in eine Grundschule. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters, Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nachdem Ihnen das Öffnen einer Türe im Gebäudeinneren nicht gelang, ließen Sie von der Türe ab und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen in dem Zusammenhang machen können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250.