Einbruch in Grundschule Wetten

In der Zeit von Mittwoch um 20 Uhr und Donnerstag, 13. September 2018, um 11.15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zur Grundschule in Wetten. Sie gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude, nachdem ein Einbruchsversuch an der zum Schulhof gelegenen Eingangstür scheinbar scheiterte. Die Täter brachen im Gebäude mehrere Schränke auf, durchwühlten den Inhalt und entwendeten Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in dem genannten Zeitraum erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.