In der Nacht von Montag, 20. Juli 2020, auf Dienstag, 21. Juli 2020, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Gartenhaus auf einem Grundstück an der Straße In den Weyen, indem sie eine Metalltür aufhebelten. Auch in eine Werkzeughütte drangen sie ein. Die Diebe entwendeten mehrere benzinbetriebene Gartengeräte und Werkzeugmaschinen. Die Kripo Goch nimmt Hinweise unter Tel. 02823-1080 entgegen.