In der Zeit zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 6. Dezember 2017, 10 Uhr, drangen unbekannte Täter an der Bahnstraße in den Flur eines Mehrfamilienhauses ein. Dort hebelten sie eine Tür auf, die zu einer Gaststätte führt. In der Gaststätte entwendeten die Täter einen Laptop und brachen einen leeren Sparkasten auf. Außerdem entwendeten sie einen Teil kleinerer Geschenke, die für ein Sparfest vorgesehen waren.

Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.