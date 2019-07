Einbruch in Gartenhaus

In der Zeit zwischen Sonntag, 30. Juni 2019, 22.30 Uhr, und Montag, 1. Juli 2019, 6.30 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Lindenstraße in Twisteden ein Fenster an einem Gartenhaus auf. Die Täter kletterten durch das Fenster und entwendeten einen Kühlschrank. Der Kühlschrank ist eine Sonderanfertigung, von der es nur zwei Exemplare gibt. Er ist schwarz mit einer weißen Aufschrift „Veltins“. Der Kühlschrank ist etwa 60cm hoch und 30cm breit.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.