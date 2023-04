Einbruch in Firma

Am Montagmorgen (10. April 2023) gegen kurz vor 7 Uhr kam es in Winnekendonk zu einem Einbruch auf einem Firmengelände. Ein unbekannter Täter drang in eine Firma an der Sonsbecker Straße ein, indem er die Eingangstür aufhebelte. Er durchwühlte mehrere Räume und brach die Kasse im Verkaufsraum auf. Daraus entwendete er Bargeld und flüchtete anschließend. Auf einem Überwachungsvideo ist eine männliche Person zu erkennen. Der Täter ist etwa 1,70cm groß und hat eine schmale Statur. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose, eine schwarze Steppjacke, schwarze Schuhe und eine blaue Cap sowie einen schwarzen Mundschutz.

Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen.