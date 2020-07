Einbruch in Einfamilienhaus

In der Nacht von Dienstag, 21. Juli 2020, auf Mittwoch, 22. Juli 2020, brachen unbekannte Täter zunächst die Gartentür eines Hauses an der Noldestraße auf. Nachdem sie so auf das Grundstück gelangt waren, öffneten sie eine Kellertür des Einfamilienhauses gewaltsam. Die Unbekannten entwendeten eine Videoklingel und Bargeld aus dem Haus. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.