In der Zeit zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 27. Juli, 10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem derzeit leerstehenden Einfamilienhaus an der Friedenstraße, indem sie eine Tür aufhebelten. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut und entwendeten eine Kreis- sowie eine Stichsäge. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.