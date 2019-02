Am Freitag, 1. Februar, zwischen 1.00 und 6.30 Uhr drangen Täter auf bislang unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus am Haagscher Weg ein. Die Täter dursuchten das Erdgeschoss und den Keller nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld und ein Portemonnaie.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.