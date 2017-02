Am Sonntag, 19. Februar 2017, gegen 3.30 Uhr hebelte ein unbekannter Täter am Friedensplatz ein Fenster an der Rückseite eines Restaurants auf. Der Täter drang in das Gebäude ein. Er wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet und flüchtete ohne Beute.

Der männliche Täter war mit einer hellen Mütze, einer Winterjacke und einer hellen Hose bekleidet.

Täterhinweise erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.