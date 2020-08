In der Zeit zwischen Samstagabend, 8. August 2020, und Sonntagabend, 9. August 2020, drangen unbekannte Täter in die Büroräume einer Firma an der Weststraße. Dazu mussten sie vorerst zwei hohe Zäune überstiegen. Anschließend schlugen sie ein Kellerfenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. Die Unbekannten entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.