In der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 14. Dezember 2017, 2.40 Uhr, drangen unbekannte Täter an der Delbrückstraße auf das Gelände einer Firma ein. Dort schlugen sie eine Fensterscheibe an einem Bürogebäude ein. Die Täter kletterten durch das Fenster und schlugen im Gebäude zwei Glastüren ein. Sie durchsuchten mehrere Schränke. Bislang konnten keine Angaben zur Beute gemacht werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.