Unbekannte sind in der Nacht zu Montag, 4. November 2019, in eine Bäckerei auf der Lindenstraße eingebrochen. Hierzu hebelten sie eine Seitentür auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. In einem Lagerraum brachen sie einen Tresor auf und stahlen Bargeld. Ein Lieferant der Bäckerei hatte den Einbruch um 2.15 Uhr bemerkt. Die Kripo Goch, Tel. 02831-1250, sucht Zeugen.