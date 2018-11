Am Montag, 5. November 2018, zwischen 14.15 und 19.30 Uhr hebelten unbekannte Täter an der Kevelaerer Straße eine Terrassentür an einem Einfamilienhaus auf. Die Täter durchsuchten im Haus mehrere Schränke nach Wertgegenständen. Sie entwendeten verschiedene Schmuckstücke und Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.