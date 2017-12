Am Freitag, 22.12.2017, zwischen 8.15 Uhr und 13.50 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Friedenstraße ein. Sie öffneten gewaltsam ein Kellerfenster und drangen ins Wohngebäude ein. In den Wohnräumen durchsuchten sie mehrere Schränke und erbeuteten Schmuckstücke und Uhren. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Kevelaer unter Tel. 02832-9200.