Unbekannte Täter oder Täterin schlugen zwischen Mittwoch, 24. Juli 2024, 19 Uhr und Freitag, 26. Juli 2024, 15:20 Uhr die Scheibe eines Vereinsheims an der Straße Et Everdonk ein. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke, entwendeten Bargeld und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.