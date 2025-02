An der Ladestraße in Kevelaer kam es am Sonntag, 2. Februar 2025, zwischen 6.15 Uhr und 6.20 Uhr zu einem Einbruch.

Ein oder mehrere Unbekannte hebelten ein Fenster eines Lebensmittelladens auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Aus diesen entwendeten die Täter oder Täterinnen mehrere Lebensmittel, darunter Baklava, sowie einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag, bevor sie sich in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit entfernten.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Goch nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen.