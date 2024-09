An der Cranachstraße in Kevelaer kam es am Dienstag, 17. September 2024, in der Zeit zwischen 8.30 und 12.30 Uhr zu einem Einbruch.

Dabei verschafften sich unbekannte Täter oder Täterinnen Zugang zum Grundstück eins Einfamilienhauses und beschädigten dort eine Tür des Hauses. Über die Tür drangen die Täter ins Haus ein, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten neben einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag auch mehrere Schmuckgegenstände (u.a. Kette und Armband).

Zeugen welche Hinweise zum zuvor beschriebenen Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 melden.