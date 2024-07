An der Gelderner Straße in Kevelaer kam es am Freitag, 26. Juli 2024, zwischen 3.30 Uhr und 9.30 Uhr zu einem Einbruch. Ein unbekannter Täter verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zu einer Wohnung und entwendete dort einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.