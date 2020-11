An der Hintertür einer Gaststätte an der Bahnstraße sind Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch, 11. November 2020, gescheitert. Möglicherweise die gleichen Täter haben sich im gleichen Zeitraum Zugang zum Keller eines Restaurants an der Busmannstraße verschafft und beschädigten mehrere Kellertüren, blieben letztlich aber ohne Beute. Die Kripo Goch, Tel. 02823-1080, sucht jetzt Zeugen.