Bevor die offizielle Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes für Heimatpflege begann, pflanzte der scheidende Vorsitzende Hans-Gerd Kersten gemeinsam mit den Mitgliedern des Heimat- und Verkehrsvereins Kervenheim-Kervendonk einen rotlaubigen Judasbaum. Er werde auch „kanadischer Judasbaum“ genannt, bevorzuge einen sonnigen bis halbschattigen Standort, sei sehr trockenheits- und hitzeverträglich und könne bis zu acht Meter hoch werden, erläuterte Kersten in seiner kurzen Ansprache, bevor es an die Schaufeln ging. Wenn schon das Herbstfest des Verbandes „aus bekannten Gründen“ ausfalle, so wolle man „auf die traditionelle Baumpflanzung nicht verzichten“, sagte der Vorsitzende...