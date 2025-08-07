Zum 90. Geburtstag des langjährigen Ortsvorstehers Hansgerd Kronenberg „ Ein wunderbar gelassener Mensch “

/ von Delia Evers

Kinder, Blumen und ungezählte Glückwünsche zum 70. Geburtstag von Hansgerd Kronenberg mit seiner Frau Gertrud (2005) Foto: Miriam Etzold

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Hansgerd Kronenberg

Winnekendonk. An diesem Freitag, 8. August, wird Hansgerd Kronenberg 90 Jahre alt.

50 Jahre lang, von 1970 bis 2020, war er Ortsvorsteher von Winnekendonk. Viele Bürgerinnen und Bürger mochten sich kaum vorstellen, dass er eines Tages nicht mehr „Dorffürst“ sein würde. 1995 hatte das KB zum Silberjubiläum geschrieben:

„Es gibt wohl keinen zweiten Kommunalpolitiker in Kevelaer, der wie Hansgerd ‚Titus‘ Kronenberg durch unablässigen Einsatz über Jahrzehnte eine Dorfgemeinschaft geschmiedet hat“ und nicht eigene Vorteile…