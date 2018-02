Kevelaer. „Ein bisschen verrückt“ nennt Gottfried Mülders seine Idee. Dabei wären „kreativ“ oder das viel zu oft missbrauchte Wort „innovativ“ sicher die treffenderen Beschreibungen für das, was sich der 64-jährige Kevelaerer überlegt hat: Ein Wohnkonzept, von dem junge Familien, Senioren und die Kommune profitieren können. Erprobt werden soll es in Kevelaer – wenn sich dafür Interessenten und Investoren finden.

Kevelaer. „Ein bisschen verrückt“ nennt Gottfried Mülders seine Idee. Dabei wären „kreativ“ oder das viel zu oft missbrauchte Wort „innovativ“ sicher die treffenderen Beschreibungen für das, was sich der 64-jährige Kevelaerer überlegt hat: Ein Wohnkonzept, von dem junge Familien, Senioren und die Kommune profitieren können. Erprobt werden soll es in Kevelaer – wenn sich dafür Interessenten und Investoren finden.

Der Grundgedanke ist schnell skizziert. Junge Familien können sich oft kein Eigenheim leisten, besäßen aber gerne eines, um ihren Kindern Platz zu bieten, einen Garten zu haben und privat fürs Alter vorzusorgen. Ältere Leute, deren Kinder aus dem Haus sind, leben oft in Immobilien, die ihnen jetzt eigentlich zu groß sind. „Das geht mir und meiner Frau genauso“, schildert Mülders, „wir haben vier Kinder und leben jetzt zu zweit auf 200 Quadratmetern.“ Hinzu kommt bei vielen Häusern, dass sie eigentlich ma…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.