Willi Selders ist Festkettenträger der St.-Petrus-Bruderschaft Wetten Ein Wettener Jung‘

/ von Lisa Schweren

Festkettenträger Willi Selders (rechts) mit seinem Adjutanten Oliver Langanke Foto: privat

Kaum ist die Kirmes in Kevelaer vorbei, steht schon die nächste Kirmes bevor. Am Samstag, 14. Juni 2025, startet die Wettener Kirmes. Im Mittelpunkt steht dabei in diesem Jahr die St.-Petrus-Bruderschaft und allem voran ihr Festkettenträger Willi Selders.

Der Rentner bezeichnet sich selbst als echten Wettener Jungen, schließlich ist er in dem kleinen Dorf geboren worden. Seine Schützenkarriere startete er dort damals mit 18 in der St.-Sebastianus-Junggesellen-Bruderschaft. Dort hatte er von 1972 bis 1974 den Vorsitz, bevor die Bruderschaft 1976 in den Ruhestand ging. Darauf folgte dann auch Selders Wechsel zur St.-Petrus-Bruderschaft.

Auch dort verschlug es ihn in den Vorstand. Jahrelang war er Kassierer. Eine passende Position schließlich übernahm er bereits mit 24 die Leitung der Volksbankfiliale in Wetten. Von 1998 bis 2019 bekleidete er schließlich die Rolle des 1. Vorsitzenden.

Unter seiner Leitung zog das Vogelschießen 2014 zum ersten Mal auf den Marktplatz. Dort wird seitdem mit der ganzen Dorfgemeinschaft gemeinsam unter dem Fallschirm gefeiert. Besondere Freude bereitet auch das „Knoase-Schießen“ am Vorabend des Vogelschießens. Auf die Knoase darf jeder Wettener und jede Wettenerin schießen. „Jeder Mann und jede Frau soll die Chance haben, für…