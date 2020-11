Ein wenig Licht, viel Schatten

233 Seiten umfasst der Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), der jetzt dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt zur Kenntnisnahme vorgelegt wurde. Die Beratung über den Prüfbericht und die Stellungnahmen des Bürgermeisters dazu erfolgen erst in der nächsten Sitzung des Ausschusses im März kommenden Jahres. In dieser Sitzung werden auch Vertreter*innen der Gemeindeprüfungsanstalt anwesend sein und die Ergebnisse ihrer Prüfung den Ausschussmitgliedern persönlich vorstellen. Die Anstalt des öffentlichen Rechts hatte sich in der Zeit von Dezember 2019 bis August 2020 mit der überörtlichen Prüfung der Bereiche "Finanzen und Beteiligungen, Vergabewesen und Korruptionsprävention, Hilfe zur Erziehung sowie Bauordnung“ bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer beschäftigt.