Ein wenig Licht in dunkler Zeit

Die vielen, oft in liebevoller Eigenarbeit hergstellten Laternen mit ihren vielfältigen und teils kunstvollen Motiven brachten viel Licht in diese dunkle Zeit: In diesen Tagen zogen und ziehen mehrere Martinszüge durch Kevelaer und die Ortschaften. Für das Kevelaerer Blatt hat KB-Fotograf Axel Hundertmarck den großen Martinszug durch die Kevelaerer Innenstadt exemplarisch vor die Linse genommen. Die Ergebnisse sehen Sie auf der Seite 10 dieser Ausgabe sowie als Fotostrecke auf unserer Internetseite „www.kevelaerer-blatt.de.

