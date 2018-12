Ein wackeliger Meilenstein

Es ist das alte, sicherlich oft zu Unrecht bemühte Bild eines „Meilensteins“, das einem in den Sinn kommen wird, wenn man an den wohl wahrlich „historischen Moment“ der Übergabe des Planfeststellungsbeschlusses zur „L486n“ zurückdenkt. Länger als ein halbes Jahrhundert hat es gedauert, bis der zweite Teil der Ortsumgehung – zumindest auf dem Papier – die Wallfahrtsstadt erreichte. Am Dienstagabend war es soweit: Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher übergab persönlich das 360 Seiten starke Werk an Bürgermeister Dominik Pichler. „So weit waren wir in 60 Jahren noch nie“, stellte der Erste Bürger Kevelaers fest, machte bei aller Euphorie im Ratssaal aber auch klar: „Das ist noch nicht das Ende des Weges.“