Willi Elbers war bis zu seinem plötzlichen Tod Ortsvorsteher von Kleinkevelaer Ein verständnisvoller Ratgeber

/ von Delia Evers

Das Foto aus dem Jahr 1969 zeigt Willi Elbers im Wohnzimmer des Bürgermeisters von Kleinkevelaer, Johann Winkels, im Kreis von Mitstreitern aus Politik und Verwaltung: von links Karl Aengenheyster, Peter Heuvens, Josef Passmann, Michael Kehren, Willi Elbers, Johann Winkels, Karl Heuvens und Heinrich Verhülsdonk. Foto: privat Foto: privat

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. In diesem Artikel auf das von…

Willi Elbers

Viele Menschen in Kleinkevelaer und Twisteden schätzten Willi Elbers als Obmann der Gärtnergemeinschaft, deren Ehrenvorsitzender er zuletzt war. In diesen Tagen wäre er 110 Jahre alt geworden. Er gehörte über Jahrzehnte der St.-Quirinus-Gilde, der DJK und dem Musikverein Eintracht an. Zeitweise stand er der Eintracht als Präsident vor.

Über die Ortsgrenzen hinaus wurde Willi Elbers als Kommunalpolitiker bekannt. 1969, als die neue Stadt Kevelaer gebildet war, zog er in den Stadtrat ein. Da hatte er bereits langjährige Ratserfahrung: Er war ab 1956 Mitglied im Gemeinderat Kleinkevelaer gewesen. 1978 wurde Willi Elbers einstimmig zum Ortsvorsteher von Kleinkevelaer gewählt. Er folgte Johann Winkels nach, der verstorben war. Auch Elbers blieb Ortsvorsteher bis zu seinem Tod. Er starb unerwartet 1982. Um ihn trauerten seine Frau Grete, geb. Kehren, seine Tochter Gertrud, weitere Angehörige, Freunde und Weggefährten.

Die Stadt Kevelaer schrieb in ihrem Nachruf: „In den vielen Jahren der Zugehörigkeit zu den …