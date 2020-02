Zwei Tische der Deutschen Schmerzliga – Ortsgruppe Kevelaer – und der IGSL empfingen die Besucher des Patientenabends im Bühnenhaus, der dem fünften Schmerz- und Palliativtag vorgeschaltet war. Zahlreiche Interessierte waren gekommen, um aus Betroffenensicht ein Mehr an Information und vielleicht auch den einen oder anderen Hinweis für den Umgang mit ihrem Schmerz zu erhalten. „Alle paar Jahre wollen wir die Kollegen und die Patienten ‚aktualisieren‘, ein Update geben, was da so läuft“, erläuterte der Wettener Schmerzmediziner Dr. Johannes Horlemann, der das regionale DGS-Schmerzzentrum in Kevelaer leitet und als Präsident der „Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin“ den Tag mit gestaltet hatte.