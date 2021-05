Ein umgestalteter Platz kommt auch dem Einzelhandel zugute

Die SPD-Fraktion im Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer unterstützt den geplanten und weiteren Verlauf zur Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes „in der Weise, wie er bisher durchgeführt wird“. Das teilte die Fraktion in dieser Woche mit.

„Seit einigen Jahren wurden von der Verwaltung der Wallfahrtsstadt Kevelaer Bürgerforen und Bürgeranhörungen zur Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes veranstaltet. Auf allen diesen Veranstaltungen war unter anderem der Wille der teilnehmenden Bürger zu erkennen, dass der Peter-Plümpe-Platz nicht mehr nur ein Parkplatz, sondern ein Wohlfühlplatz mit viel „grün“ und weniger Parkplätzen werden sollte“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Anzahl der Parkplätze viel diskutiert

In vielen Sitzungen des Stadt- und Entwicklungsausschusses, Haupt- und Finanzausschusses und auch in den Ratssitzungen sei unter anderem über die Anzahl der Parkplätze nach der Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes diskutiert worden. „Die Fraktionen wägten das Für und Wider ab und versuchten, möglichst alle Bürgermeinungen in die Entscheidung mit einzubeziehen. Mit sehr großer Mehrheit beschlossen die Fraktionen im Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer u.a. eine Reduzierung auf 100 Parkplätze auf dem umgestalteten Peter-Plümpe-Platz.“

Voraussetzung für diesen Entschluss sei neben dem Bürger*inneninteresse die Erstellung eines Parkleitsystems, wodurch die Kevelaerer Besucher*innen schnell einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe der Innenstadt finden könnten. „Das ist in der Umsetzung. Die Mitarbeiter der Verwaltung parken nicht mehr auf dem Peter-Plümpe Platz. Sie parken zukünftig auf Parkmöglichkeiten im näheren Umfeld der Innenstadt. Die Verwaltung will das prüfen. 100 Parkplätze bleiben auf dem Peter-Plümpe Platz erhalten. Das ist in der Planung berücksichtigt“, stellt die SPD fest.

Die SPD-Fraktion sehe durchaus die Schwierigkeiten, die die Einzelhändler*innen durch die Pandemie und den sich immer mehr steigernden Onlinehandel hätten. Allerdings ist sie davon überzeugt, dass 20 oder 30 Parkplätze mehr auf dem Peter-Plümpe Platz die Probleme des Einzelhandels nicht lösten, sondern „im Gegenteil, dass ein schön umgestalteter Peter-Plümpe-Platz mehr Besucher anziehen wird, was auch den Kevelaerer Einzelhändlern zugutekommen wird.“ Die virtuelle Darstellung der Pläne aus dem Siegerentwurf auf der Internetseite der Stadt Kevelaer und im Foyer der Stadtverwaltung finden die Sozialdemokraten „gut“.