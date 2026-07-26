Ein Teller voller Erinnerungen sucht ein neues Zuhause

Ein Geschenk aus Freundschaft und Verbundenheit

Es ist nicht einfach nur ein Teller. Es ist ein Stück gelebter Erinnerung, ein Symbol für Freundschaft – und vielleicht auch ein kleines Stück Kevelaerer Stadtgeschichte. Vor vielen Jahrzehnten erhielt Steffi Wins, geborene Boothe (26. Oktober 1938), zu einem Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk: einen handbemalten Porzellanteller der bekannten Kevelaerer Töpferin Annemie Ophey.

Gestiftet wurde das Unikat von ihren Klassenkameradinnen. Auf der Rückseite des Tellers sind ihre Namen verewigt – ein bleibendes Zeichen der Verbundenheit einer Generation.

Zwischen Trauer und dem Wunsch, Erinnerungen zu bewahren

Nach dem Tod seines Vaters im Februar steht Sohn Stefan Wins nun vor einer emotionalen Aufgabe: Was tun mit den Erinnerungsstücken der Eltern?

Anstatt den Teller einfach aufzubewahren oder gar zu vergessen, hat er sich für einen besonderen Weg entschieden. Er möchte das Stück zurück in die Hände der Kevelaerer Gemeinschaft geben – dorthin, wo seine Geschichte begann.

„Wir würden uns freuen, wenn der Teller wieder nach Kevelaer zurückkommt und vielleicht Menschen erreicht, die damit etwas verbinden“, schreibt Stefan Wins in seiner Anfrage an das Kevelaerer Blatt.

Wer erkennt die Namen?

Vielleicht leben einige der damaligen Schenkenden noch. Vielleicht erinnern sich Familien, Kinder oder Enkel an die Freundschaft ihrer Mütter oder Großmütter. Der Teller könnte für viele mehr sein als nur ein dekoratives Stück – er könnte Erinnerungen wecken, Geschichten erzählen und Verbindungen neu knüpfen.

Gerade in einer Stadt wie Kevelaer, in der Gemeinschaft und Geschichte eng miteinander verwoben sind, könnte dieses besondere Objekt einen neuen Platz finden – sei es in privater Hand, in einer Sammlung oder sogar in einer lokalen Institution.

Ein Aufruf an die Leserschaft

Das Kevelaerer Blatt ruft seine Leserinnen und Leser auf: Schauen Sie genau hin. Fragen Sie in Ihren Familien nach. Vielleicht kennen Sie den Namen Steffi Wins oder geborene Boothe. Vielleicht erkennen Sie die Handschrift der Töpferin Annemie Ophey. Oder Sie haben selbst eine Verbindung zu den damaligen Klassenkameradinnen.

Manchmal sind es gerade die kleinen Dinge, die große Erinnerungen tragen.