Ein Team – Zwei Mannschaften

Die U10-Leichtathletikgruppe des Kevelaerer Sportvereins (KSV) nahm an Fronleichnam am traditionellen Kinderleichtathletiksportfest in Nütterden teil. Insgesamt nahmen am Sportfest in der Kategorie U8 drei Mannschaften und in der Kategorie U10 neun Mannschaften teil.

Die Kevelaerer stellten zwei U10-Mannschaften mit den Jahrgängen 2015 und 2016. In den Disziplinen Medizinballstoßen, Wechselsprünge, Hindernisstaffel und Biathlonstaffel legten die kleinen Sportler ihr Herz in den Wettkampf und erzielten tolle Leistungen. Am Ende des Wettkampftages erkämpften sich die Kevelaerer Athleten einen 9. Platz (Jg. 2016) und einen 4. Platz (Jg. 2015) in der Gesamtwertung.

Ein großes Lob gab es von den Trainern für den respektvollen, fairen und unterstützenden Umgang der Kinder untereinander. Das Fazit der mitgereisten Fans und Eltern lautete: „Gelb und blau – Ein tolles Team!“