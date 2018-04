Rund 100 der 266 Kommunionskinder aus dem Jahre 1948 waren in die Basilika gekommen, um mit Wallfahrtsrektor Greogor Kauling und Weihbischof Rolf Lohmann die Eucharistiefeier anlässlich ihrer Gnadenkommunion zu begehen.

„Das schaffen nicht viele“, richtete Lohmann seine Worte an die Jubilar. „Das ist für auch für mich eine Premiere.“ Deshalb sei er besonders gerne gekommen. „Was haben Sie alles an Veränderungen erlebt in den letzten 70 Jahren, kirchlich, mit der Dgitalisierung der gesamten Welt. Mit welchen Emotionen und Gedanken möge jeder Einzelne von Ihnen gekommen sein?“, fragte sich der Bischof und blickte auf das Jahr 1948 zurück. Nach den „Skandalen des Nationalsozialismus, den Trümmern“ und vielen zerstörten Städten, sei die damilige Erstkommunion der Antonius- und der Hubertusschüler mit dem Bischof von Lourdes in eine „Zeit des Aufbruchs“ gefallen.

Damals habe es volle Kirchen gegeben, eine neue Hinwendung „nach dem Desaster der braunen Ideologie, die alles zerstört hat und eines Mannes, der die Welt in Unordnung gebracht hat, um eine neue Gesellschaft aufzubauen.“

Lohmann erinnerte auch an die Begründung der Pax-Christi-Bewegung, die damals am gleichen Tag auf einem Kongress in Anwesenheit von sechs Bischöfen stattfand und wo das Friedenslicht in der Gnadenkapelle entzündet wurde.

„Wenn wir an die schwierige Situation in Syrien denken…

