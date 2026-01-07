Das „Kävels Bläche“ endet im Januar 2026 Ein Stück Kevelaer verstummt

/ von Rudolf Beerden

Im Januar 2026 erscheint das Kevelaerer Blatt noch als Print-Ausgabe. Danach ist nach fast 147 Jahren Schluss.

Das Kevelaerer Blatt wird mit der letzten Ausgabe im Januar 2026 eingestellt werden müssen. Diese Entscheidung fällt nach intensiven, aber erfolglosen Bemühungen in den vergangenen Monaten, eine tragfähige Zukunftslösung für unsere Heimatzeitung zu finden.

Ein Abschied nach 147 Jahren

Seit 1879 begleitet das Kevelaerer Blatt das Leben der Menschen in Kevelaer und den Ortschaften, zunächst als „Kevelaerer Volksblatt. Für Thron und Altar“, später als Wochenzeitung und unter dem liebevollen Namen „Kävels Bläche“. Es ist damit die älteste lokale Wochenzeitung Deutschlands und ein Stück Kevelaerer Identität geworden.

Über fast eineinhalb Jahrhunderte hat diese Zeitung Kriege, Krisen, politische Umbrüche und den tiefgreifenden Wandel in Stadt und Wallfahrt begleitet – Woche für Woche, nah an den Menschen. Viele Leserinnen und Leser sind mit dem Kävels Bläche aufgewachsen, haben die ersten eigenen Vereinsberichte geschrieben, Familienanzeigen aufgegeben oder Erinnerungsstücke im Archiv gesucht.

Mit der Übernahme des KB vor ca. 10 Jahren von der Funke Mediengruppe habe ich eine große Aufgabe übernommen, vor der ich immensen Respekt hatte. Gemeinsam mit der Redaktion haben wir in den Jahren viele Ideen entwickelt und umgesetzt,…