Ein Stück Kevelaer verschenken

Bald ist es wieder so weit und Weihnachten steht vor der Tür. In den Wochen vor den besinnlichen Tagen schwebt allerdings auch immer eine Frage im Raum – was schenkt man Freunden und Familie? Da hat das Kevelaer Marketing einige tolle Produkte im Angebot. Neben einigen weihnachtlichen Produkten gibt es auch verschiedene Artikel, welche das ganze Jahr über Gebrauch finden. Das Kevelaer Marketing bietet neben den einzelnen Produkten auch verschiedene Geschenkpakete an. Dafür wurden passende Artikel zusammengestellt, welche zu einem Sonderpreis erworben werden können. Dazu zählen ein Frühstücksset bestehend aus einer Kevelaer Tasse, einem Frühstücksbrettchen und Servietten zum Preis von 18,90 Euro. Außerdem gibt es ein Set aus beiden Weihnachtskugeln mit der Gnadenkapelle und dem Gradierwerk als Motiv für 9 Euro. Zum Preis von 11,90 Euro wird zudem eine Kombination aus Geschirrtuch und Kochlöffel angeboten. Auch in diesem Jahr haben es wieder einige neue Produkte in das Sortiment geschafft. Neben der im letzten Jahr erschienenen Weihnachtskugel mit dem Motiv der Gnadenkapelle setzt sich die Reihe nun mit dem Gradierwerk fort. So kann man sich ein Stück Kevelaer in den Weihnachtsbaum hängen. Auch für Radfahrer hat sich die Produktpalette mit einer Klingel erweitert. Zudem erhält das Kevelaerer Ampelmännchen so langsam Einzug ins Sortiment. Neben Pfefferminzdöschen sind nun auch Postkarten mit dem entsprechenden Motiv erhältlich. Für regnerische Tage gibt es nun auch zwei verschiedene Regenschirme im Angebot. Nach wie vor sind verschiedene Bestandsprodukte wie Tassen oder Schlüsselanhänger verfügbar.

Erhältlich sind alle Produkte zu den bekannten Öffnungszeiten in der Tourist Information oder ganz bequem online im Webshop des Kevelaer Marketings.