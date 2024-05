Schülerinnen und Schüler des KvGGs bereiten sich auf die Europwahl vor „ Ein Stück Freiheit “

/ von Lisa Schweren

Nia van Wickern und Alexander Henning sind bei der Europawahl Erstwähler Foto: LS

In keiner Stadt im Kreis Kleve ist der prozentuale Anteil an Erstwählern so hoch wie in der Wallfahrtsstadt Kevelaer (7,9 Prozent). Das liegt wohl auch zum Teil daran, dass in diesem Jahr das erste Mal auch alle EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, die 16 Jahre alt sind, mitwählen dürfen. Aus diesem Grund hat sich das KB entschieden, sich mit zwei Erstwählern des Kardinal-van-Galen-Gymnasiums ein Gespräch zu führen.

Nia van Wickern und Alexander Henning sind in der 10. Klasse und beide relativ frisch 16. Alexander feierte seinen 16. Geburtstag erst in diesem Monat. Beide freuen sich, dass sie bei der kommenden Wahl am 9. Juni mitentscheiden dürfen. „Ich schätze es, an so großen Entscheidung teilzuhaben“, so Nia. „An der Wahl teilzunehmen ist ein Stück Freiheit und Selbstbestimmung“, findet Alexander.

Eigene Meinung bilden

Vorbereitet auf die Wahl werden die Schülerinnen und Schüler des KvGGs auch im Unterricht. Dort geht es nicht immer nur um die Geschichte und allgemeines politisches Wissen, sondern auch um aktuelle politischen Themen, die in der Gruppe diskutiert werden können. „Ich habe nicht das Gefühl, blind ohne Wissen in die Wahl zu stolpern“, so Alexander. „Wir werden konstant dazu ermutigt, eigene Meinungen zu bilden“, lobt Nia den Unterricht.

Auch Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr noch nicht wahlberechtigt sind, werden an der Schule aktiv mit einbezogen. So d…