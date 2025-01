Ein starkes Zeichen am Gedenktag

Zum Gedenktag an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und des Völkermordes am 27. Januar wurde das Kevelaerer Rathaus in den Abendstunden mit dem Schriftzug „Niemals wieder“ angestrahlt. Die Worte sollten ein sichtbares Zeichen setzen, aus den Gräueltaten des Nationalsozialismus‘ zu lernen und Ähnliches für alle Zeiten zu verhindern. „In einer Zeit, in der Antisemitismus, Rassismus und Hass wieder verstärkt auftreten, ist ein klares Bekenntnis zu Menschlichkeit, Toleranz und Demokratie wichtiger denn je“, hatte Bürgermeister Dr. Dominik Pichler dazu im Vorfeld erklärt (das KB berichtete). Ebenfalls im Vorfeld des Gedenktages hatte sich Stadtarchivar Till Bodden mit der NS-Zeit in Kevelaer befasst, unter anderem in den Veröffentlichungen des ehemaligen KB-Herausgebers Martin Willing recherchiert und einen Fachaufsatz veröffentlicht. Dieser ist auch weiterhin über die Internetseite der Wallfahrtsstadt Kevelaer zu finden.