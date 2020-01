Nach und nach kamen die Läufer am Feuerwehrgerätehaus zusammen, um sich am Ende des Jahres nochmal sportlich zu betätigen. „Wir haben 84 Anmeldungen plus dem, was dazu strömt“, erklärte Veranstalter Thomas Roest und konnte am Ende für den achten Kervenheimer Silvesterlauf 127 Teilnehmer zählen.