Ein sonniger Tag im Freibad

Ein sonniger Julitag, 750 fröhliche Schülerinnen und Schüler, engagierte Lehrerinnen und Lehrer, ein perfekt vorbereitetes Freibad – und ganz viel gute Laune: Das Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer (KvGG) verabschiedete sich am Donnerstag, dem 10.07.2025, mit einer großen Gemeinschaftsaktion schon fast in die wohlverdienten Sommerferien. Ziel des Ausflugs war das idyllisch gelegene Freibad der Wallfahrtsstadt Kevelaer, das an diesem Tag zum Ort gelebter Schulgemeinschaft wurde.

Clean-Up in allen Räumen

Nach dem alljährlichen gemeinsamen Clean-up in allen Klassen- und Kursräumen in der Schule setzte sich der bunte Tross aus allen Jahrgangsstufen bereits am frühen Morgen in Bewegung: In geordneten Klassengruppen marschierten die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer vom Schulgelände aus zum nahegelegenen Freibad. Begleitet und eskortiert wurden sie dabei von der Polizei Kevelaer, die für einen sicheren Ablauf sorgte. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die beiden Beamten – ihr Engagement hat maßgeblich zum reibungslosen Gelingen beigetragen.

Am Eingang des Freibads wartete bereits das freundliche Team des Kevelaerer Freibads auf die Schulgemeinschaft. Der Empfang war herzlich, die Stimmung ausgelassen – ein großes Dankeschön geht auch an das gesamte Freibad-Team sowie an den Bäderverein Kevelaer e.V., der diesen besonderen KvGG-Tag unterstützt hat.

Bei herrlichem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen stand dem unbeschwerten Badevergnügen nichts im Wege. Die Schülerinnen und Schüler nutzten die vielfältigen Angebote des weitläufigen, gepflegten Freibadgeländes: Es wurde geplanscht, gerutscht, gesprungen und getaucht. Besonders beliebt waren die Sprungtürme, die Rutschen sowie die großen Schwimmbecken, in denen sich Groß und Klein abkühlen konnten.

Für die nötige Sicherheit im und am Wasser sorgten neben dem Bademeister ausreichend weitere eingesetzte Rettungsschwimmerkollegen und -kolleginnen, die das lebhafte Treiben stets aufmerksam im Blick behielten. Doch insbesondere das vorbildliche Verhalten aller Schülerinnen und Schüler trug dazu bei, dass der Tag rundum sicher verlief – ein Spiegelbild des respektvollen Miteinanders, das fest im Leitbild des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums verankert ist.

Spielen, lachen plaudern und entspannen

Nicht nur im Wasser war einiges los: Auf den angrenzenden Grünflächen wurde gespielt, gelacht, geplaudert und entspannt. Es entwickelten sich spontane Basketball-, Volleyball- und Fußballspiele, in kleinen Gruppen wurde Karten gespielt, gemeinsam genascht und natürlich – ganz im Sinne der Gesundheitsvorsorge – regelmäßig Sonnencreme nachgelegt.

„Es war einfach schön, mit der ganzen Schule gemeinsam den Schuljahresausklang zu feiern – ganz ohne Notenstress und im Wasser statt im Klassenzimmer!“, schwärmt Sophie aus der Klasse 7c. „Ich fand es toll, dass wirklich alle mitgemacht haben. So viele Leute auf einem Fleck, aber trotzdem total entspannt – das zeigt, wie gut unsere Schulgemeinschaft funktioniert“, ergänzt Louis, Schüler der EF.

Auch das Lehrerkollegium zeigte sich begeistert vom Verlauf des Tages. „Für uns als Lehrerinnen und Lehrer ist es immer wieder großartig zu sehen, wie unsere Schülerschaft Verantwortung übernimmt, aufeinander achtgibt und gemeinsam Freude teilt“, so der Sport-Kollege Herr Verheyen. Frau Diehr und Frau Lücke sind sich einig: „Das KvGG versteht sich als Ort des gemeinsamen Lernens und Lebens – dieser Tag war ein gelungenes Beispiel dafür, wie unser Leitbild mit Leben gefüllt wird.“

Trotz ausgelassener Stimmung blieb die Organisation stets im Hintergrund präsent. Schulleitung, Lehrer- und Schülerschaft, das Team vom Freibad sowie die Polizei arbeiteten Hand in Hand, um für einen harmonischen Ablauf zu sorgen.

Gegen Mittag traten alle Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften in Jahrgangsstufenteams den geordneten Rückweg zum Schulgelände an – müde, aber glücklich, mit warmen Sonnenstrahlen auf der Haut und vielen schönen Erinnerungen im Gepäck. Pünktlich und wohlbehalten erreichten alle wieder das Kardinal-von-Galen-Gymnasium.

Ein Ausdruck gelebter Gemeinschaft

Rückblickend bleibt festzuhalten: Der Freibadtag 2025 war weit mehr als ein Ausflug – er war ein Ausdruck gelebter Gemeinschaft und ein fröhliches Highlight zum Ende eines erfolgreichen und nicht immer unbeschwerten Schuljahres. Das Freibad Kevelaer, zweifellos eines der schönsten am Niederrhein, bot den perfekten Rahmen für diesen unvergesslichen Tag.

Das Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten – insbesondere der Polizei Kevelaer, dem Freibadteam, dem Bäderverein Kevelaer e.V. sowie allen helfenden Händen aus der Schulgemeinschaft. Und natürlich: bei den Schülerinnen und Schülern, die einmal mehr bewiesen haben, dass Verantwortung, Respekt und Lebensfreude hervorragend zusammenpassen.