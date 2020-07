Erst mussten die weiteren Aufführungen der Theaterwerkstatt nach der umjubelten Premiere von „Wie es euch gefällt“ in Kevelaer (das KB berichtete) abgesagt werden. Dann wurde der Werkstattbetrieb für Menschen mit Behinderungen ganz eingestellt. Die Einschränkungen in der Corona-Krise trafen alle in den Betrieben von „Haus Freudenberg“ besonders hart. Nun nahmen die Freudenberger mit Vivien Zastrow, Felix Pickers und Elmar van Treeck einen Song auf, der Mut machen soll.