Am 25. Mai 2019 lädt das Stadthotel am Bühnenhaus alle Weinliebhaber und die, die es werden wollen, zum Weinfest in und um das Hotel ein. Von 18 bis 24 Uhr lautet das Motto des Abends „Probieren, testen, genießen“, erklärt Tim Janßen, Inhaber des Hotels. Und das gilt nicht nur für den Wein. Die Gäste werden auch kulinarisch verwöhnt. Außerdem wird es was auf die Ohren geben, vielleicht sogar Live-Musik. „Da arbeite ich dran, aber Musik wird es auf jeden Fall geben“, lächelt Janßen.