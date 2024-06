Ein Reliquiar aus Kevelaer

Eine Reliquie des heiligen Benno von Meißen, der als zehnter Bischof des Bistums Dresden-Meißen von 1066 bis 1106 wirkte, hat am vergangenen Sonntag ihren Ehrenplatz in der Dresdner Kathedrale gefunden. Es ist der 500. Jahrestag der Exhumierung Bennos nach seiner Heiligsprechung 1523. 1580 wurden seine sterblichen Überreste in der Frauenkirche in München beigesetzt. Ein Fragment der Gebeine des Heiligen wird zukünftig in der St.-Benno-Kapelle der Dresdner Kathedrale zu sehen sein.

Das neue Reliquiar wurde in der Werkstatt des Goldschmiedemeisters Norbert van Ooyen in Kevelaer gestaltet. Es entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Dresdner Domkapitel St. Petri. Domdekan Andreas Kutschke sagt dazu: „Das Gefäß sollte schlicht sein und sich an der Formsprache des Andritzki-Reliquiars unserer Kathedrale orientieren. An den Seitenflächen sind Bezüge zum Leben des Heiligen visualisiert, die gleichzeitig Offenheit und Deutungsspielräume bieten.“

Durch langjährige Verbundenheit des Dresdner Bischofs Heinrich Timmerevers zu Kevelaer und der Goldschmiede war den Verantwortlichen bekannt, dass schon in der Vergangenheit eine Reihe Arbeiten mit vergleichbar hohen spirituellen und gestalterischen Ansprüchen durch van Ooyen realisiert wurde. Bischof Timmerevers betont, dass es bei der Verehrung nicht um einen magischen Kult gehe, sondern darum, dass Heilige auch heute als Vorbilder im Glauben helfen könnten, zu Jesus Christus zu finden. Die Bedeutung des Heiligen Benno für die Menschen im Bistum Dresden-Meißen ist bis heute hoch. Er ist unter anderem Patron des Bistums und sein Leben und Wirken Ende des 11. bis Anfang des 12. Jhdt. hat Spuren bis in die Gegenwart hinterlassen. So wird z.B. der Weinanbau in der Elbregion auf ihn zurück geführt.

Die sorbische Volksgruppe im Bistum verehrt den Heiligen Benno als den „Apostel der Sorben“ und selbst in sorbischen Sprichwörtern ist der Heilige noch heute gegenwärtig. Mehr zu Leben, Geschichte und neuem Reliquiar des Heiligen Benno sind auf der Homepage des Bistums unter https://www.bistum-dresden-meissen.de nachzulesen.