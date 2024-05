Ein Ort für Genuss und Begegnung

Im Herzen Kevelaers, an der Hauptstraße 11, wo sich früher das Hotel „Königin der Niederlande“ befand, hat am 1. Mai der neue Klosterladen „Maria Laach“ seine Pforten geöffnet. Der Laden bringt die handwerkliche und geistliche Tradition des Benediktinerklosters in der Eifel direkt in die lebhafte Fußgängerzone zwischen Basilika und Goldenem Schwan.

Bei der Eröffnung des Klosterladens, die pünktlich zu Beginn der Pilgersaison und Öffnung der Pilgerpforte in Kevelaer stattfand, begrüßten Steffen Steckbauer, Geschäftsführer der Klosterbetriebe, und Johanna Schnorr, Leiterin der Buch- und Kunsthandlung in Maria Laach und verantwortlich für den Klosterladen, zahlreiche Gäste. Diese hatten die Gelegenheit, das vielfältige Sortiment des Ladens zu erkunden und Köstlichkeiten aus der klostereigenen Genussmanufaktur zu probieren.

Steffen Steckbauer freute sich über den gelungenen Auftakt: „Wir sind glücklich über den erfolgreichen Start in Kevelaer und die Möglichkeit, hier die reiche Tradition und die einzigartigen Produkte unserer Manufakturen zu präsentieren. Der Klosterladen Maria Laach möchte sich – nicht als Konkurrenz, sondern in Ergänzung zu den Geschäften in Kevelaer – als Anziehungspunkt für schöne Dinge, kulinarischen Genuss und Begegnung etablieren. Wir freuen uns auf den Austausch mit unseren Gästen – ob Pilger, Touristen oder Einheimische.“

Über den Klosterladen

Der Klosterladen bietet ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment an Produkten aus den Manufakturen des Klosters. Dazu gehört eine Auswahl klassischer Devotionalien und klostereigener Produkte. Aus der Keramikwerkstatt Maria Laach stammen handgefertigte Becher, Vorratsdosen und Seifenschalen. Vor allem die Keramikprodukte im Bauhaus-Stil, die nach Entwürfen von Theodor Bogler, der viele Jahre als Mönch in Maria Laach lebte, gefertigt wurden, sind beliebte Designklassiker. Köstlichkeiten aus der Genussmanufaktur gehören ebenfalls zum Sortiment des neuen Ladens in Kevelaer. Neben Fruchtaufstrichen, Chutneys, Kräutersalzen, Tees und Essigen sind das die klostereigenen Genussmittel wie Bier, Gin, Kräuterbitter und verschiedene Brände. Unbedingt probieren sollten Besucher die Produkte aus dem Laacher Apfel, darunter Apfelgin, Apfelbrand, Apfelschaumwein sowie leckere Apfelchips, empfiehlt das Team des Klosterladens.

Öffnungszeiten und Kontakt

Im Mai ist das Geschäft jeweils dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr geöffnet, an Samstagen und Sonntagen von 11 bis 16.30 Uhr. Montags bleibt der Klosterladen geschlossen. Die Öffnungszeiten sollen voraussichtlich im Juni erweitert werden.

Kontakt: Klosterladen Maria Laach, Hauptstraße 11, 47623 Kevelaer, E-Mail: kevelaer@maria-laach.de.

Über die Abtei Maria Laach

In Maria Laach verbinden sich Landschaft, Kultur, Gottes Schöpfung und die Gestaltungskraft der Menschen. Die im 11. Jahrhundert gegründete Benediktinerabtei liegt im malerischen Laacher Seetal im nördlichen Rheinland-Pfalz. Das Herzstück der Klosteranlage bildet die sechstürmige Basilika, die als eines der schönsten romanischen Baudenkmäler des Landes gilt. Nach der Regel des hl. Benedikts von Nursia leben heute 35 Mönche in der Gemeinschaft des Klosters. Die Abtei ist nicht nur ein Ort des Gebets und der Besinnung, sondern beherbergt – geprägt durch die Tradition der Handwerker und Künstlermönche – zehn Betriebe, die abhängig von der Saison etwa 220 Angestellte beschäftigen. Zu den Betrieben gehören unter anderem die renommierte Keramikmanufaktur, die Kunstschmiede, die Bildhauerei, die Buch- und Kunsthandlung und der Klosterverlag. Gäste aus aller Welt heißen der Gastflügel des Klosters, die Klostergaststätte und das Seehotel Maria Laach willkommen.