Ein Ort für Begegnung und Chancen

Am Samstag, 8. November 2025, wird das neue Jugend- und Verwaltungszentrum (JVZ) in der Kroatenstraße 85 in Kevelaer feierlich eröffnet. Von 10.30 bis 16 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, das moderne Gebäude und seine vielfältigen Angebote kennenzulernen.

Das neue Zentrum vereint verschiedene Arbeitsbereiche unter einem Dach und bietet Raum für Begegnung, Beratung und Beteiligung.

Besucherinnen und Besucher können das Jugendzentrum Kompass, die Jugendberufsagentur und weitere Einrichtungen entdecken, Mitarbeitende treffen und sich ein Bild von den Menschen und Angeboten machen, die hier zusammenwirken.

Der Festakt mit symbolischer Schlüsselübergabe und Einsegnung beginnt um 10.30 Uhr, musikalisch begleitet vom Klarinetten-Ensemble der Musikschulen des Kreises Kleve unter der Leitung von Wolfgang Güdden.

Im Anschluss laden Führungen, Präsentationen der Arbeitsbereiche, Mitmachaktionen im Jugendzentrum sowie Cafeteria und Glücksrad zum Verweilen ein. Auch die einzelnen Abteilungen stellen sich vor – persönlich, informativ und nah. So bekommen die Gäste einen direkten Einblick in die Arbeit der Einrichtungen und können sich mit Mitarbeitenden austauschen. Das ausführende Architekturbüro Michael van Ooyen aus Straelen ist ebenfalls vor Ort und informiert über das neue Gebäude.

Der Erlös aus der Cafeteria wird einem guten Zweck mit Fokus auf Jugendliche gespendet – ganz im Sinne des gemeinschaftlichen Gedankens, der das neue Zentrum prägt.

„Wir freuen uns auf einen lebendigen Tag mit vielen Begegnungen und interessierten Gästen“, so Bürgermeister Dr. Dominik Pichler. „Das neue Haus steht für Offenheit, Zusammenarbeit und Engagement – ein Ort, an dem neue Chancen entstehen.“