Ein Ort, an dem die Fantasie wohnt

Es ist einer der, wenn nicht d e r abenteuerlichste Ort der Stadt. Überall ist etwas los, es wimmelt nur so vor Menschen, Tatorten, Glück, Leidenschaft, Liebe, Spannung, Dramatik, und, ja auch das: bösen Gestalten – und zum Glück auch unendlichen Happy Endings.

Ein paar Schritte nur, und schon geht es los – spannende und faszinierende, liebevolle und mutmachende, tröstende und magische, informierende und verrückte, komische und gescheite Geschichten – fast 13.000 Möglichkeiten, sich in fremde Welten zu begeben, Neues zu entdecken, Wissen zu sammeln oder einfach „nur“ Spaß zu haben. Walt Disney hat einmal gesagt: „Es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf der Schatzinsel … und das Beste ist, du kannst diesen Reichtum jeden Tag deines Lebens genießen.“

Die öffentliche katholische Petrus-Canisius-Bücherei ist so ein Ort, an dem fliegende Teppiche zu Hause sind – und jeder und jede, der kommt, kann mit diesen fliegenden Teppichen in die wunderbare Welt der Fantasie schweben. 14 Ehrenamtliche kümmern sich engagiert um diesen Ort und die Menschen, die ihn besuchen – und das Team der Ehrenamtlichen hat in 2023 satte 3.145 Arbeitsstunden geleistet und 17.280 Besuchende betreut – das sind bemerkenswerte Zahlen.

„Vor allem junge Familien nutzen das Angebot“, sagt Leiterin Claudia Jacobs. Mit dem Angebot, Medien auch online auszuleihen (Onleihe) wurden im vergangenen Jahr exakt 37.247 Ausleihen registriert, knapp 11.500 Kinder-und Jugendbücher waren dabei.

Die Petrus-Canisius-Bücherei im nun fein umgebauten „Mechel-Haus“ ist jetzt auch barrierefrei und mit Fahrstuhl zu erreichen – ein Segen für alle, die etwa mit Kinderwagen oder Gehhilfen unterwegs sind.

„Leben ohne Bücher – kann ich mir nicht vorstellen“ sagt Andrea Arrets, und die drei Kolleginnen Claudia Jacobs, Andrea Stassen und Birgit Winkels, die hier gerade Dienst schieben, nicken zustimmend. „Lesen ist die wunderbarste Nebensache der Welt.“ Das 14-köpfige Team arbeitet in Schichten, da werden Bücher katalogisiert und für die Ausleihe fertig gemacht, Regale gefüllt und umgepackt, der ganze Orgakram abgewickelt und, ganz wichtig, die Lesewilligen mit Tipps und Ratschlägen versorgt. Vier aus dem Team machen diesen Job schon seit mehr als 20 Jahren, sechs sind mindestens zehn Jahre schon dabei. „Ein tolles Team“, freut sich Claudia Jacobs. „Wir verstehen uns gut, arbeiten gerne zusammen und wir lesen alle privat für unser Leben gern.“

Zwischendurch bietet die Bücherei u. a. auch Führungen an (gerne für Schulklassen und Kindergärten), im März ist immer die „Nacht der Bibliotheken“, im November der obligatorische „Buchsonntag“. Und weil die Petrus-Canisius-Bücherei mit im Verbund „Libell-e Nord“ ist, in dem sich 28 Bibliotheken zusammengeschlossen haben, ist es möglich, viele Medien zeit- und ortsunabhängig online auszuleihen – Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher ebenso wie Hörbücher, e-paper und e-magazine.

Dass man für die kleinen Büchereifreunde die beliebten Tonies vor Ort ausleihen kann, versteht sich da schon fast von selbst.

Einen Ausweis bekommen Personen ab 18 Jahren für 15 Euro pro Jahr, bis 18 Jahren für fünf Euro, Familienausweis 20 Euro.

Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi und Sa: 15-17 Uhr; Do: 15-19 Uhr; Infos: Telefon 02832-976976 und www.buecherei-kevelaer.de. Die Bücherei findet sich in der 1. Etage (Fahrstuhl) des Mechel-Hauses, Luxemburger Platz 1.