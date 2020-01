Ein neues Kapitel beginnt

Ja, angekommen scheint Julia Holtermann an ihrer neuen Wirkungsstätte schon längst. Immer wieder hallt ein fröhliches „Hallo Julia“, „Guten Morgen Julia“ oder „Julia, kannst du mir mal helfen?“, durch die Flure des St. Marien-Kindergartens Kevelaer. Julia Holtermann ist die Neue. Sie ist die Nachfolgerin von Maria van Meegen, die wenige Tage vor Heilig Abend nach 43 Jahren den Leitungsstab in jüngere Hände gab. (Das KB berichtete). „Und nein, ich möchte meine Vorgängerin nicht ersetzen“, betont Julia Holtermann mit festen aber herzlichen Worten. Vielmehr möchte die Mutter zweier Kinder das Gute und Wertvolle, was ihre Vorgängerin hinterlassen hat, bewahren und fortführen.