Ein neues AED-Trainingsgerät

Dank einer großzügigen Spende der Volksbank an der Niers konnte die DLRG Ortsgruppe Kevelaer einen neuen sogenannten AED-Trainer anschaffen. Dabei handelt es sich um ein Trainingsgerät eines Automatisierten Externen Defibrillators (AED). Dieser wurde nun vom Geschäftsstellenleiter der Volksbank-Filiale in Kevelaer, Michael Rütten, an Tobias Kulcke und Björn Saborowski von der DLRG übergeben. Die beiden Erste-Hilfe-Ausbilder freuen sich sehr, in Zukunft auch den Umgang mit einem Defibrillator in ihren Erste-Hilfe-Kursen besser zeigen zu können. So verlieren die Teilnehmer die Angst, diesen auch im Ernstfall einzusetzen. Denn an immer mehr öffentlichen Stellen gibt es AED-Geräte, die im Notfall unterstützen, Leben zu retten.