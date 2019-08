Ein neuer Lebensabschnitt beginnt

Am Donnerstag, 1. August 2019, begann bei Edeka Brüggemeier das neue Ausbildungsjahr. Andre Spittmann und Michael Terhoeven führten die 25 Neuzugänge mit einem Teambuilding-Tag im Waldfreibad Walbeck ins Unternehmen ein. Ziel der Veranstaltung war es, das gesamte Unternehmen vorzustellen sowie in Spielen, in denen Kreativität und Geschicklichkeit gefragt waren, das Kennenlernen und die Gemeinschaft zu fördern.

In den kommenden zwei bzw. drei Jahren werden die Auszubildenden in den Edeka-Märkten in Kleve, Kevelaer, Winnekendonk, Geldern, Nieukerk und Wachtendonk die Berufe des Verkäufers/der Verkäuferin, des Einzelhandelskaufmanns/der Einzelhandelskauffrau, des Fleischereifachverkäufers/der Fleischereifachverkäuferin sowie die Berufe des Metzgers und des Frischespezialisten erlernen.

Anfang September startet für de Auszubildenden der Unterricht am Berufskolleg in Geldern. Hier werden die Verkäufer und Einzelhandelskaufleute unter den Brüggemeier-Azubis einmal in der Woche in reinen Edeka-Klassen unterrichtet. Die Lerninhalte sind speziell auf den Lebensmitteleinzelhandel ausgerichtet und bieten den Auszubildenden weitere Vorteile wie – von den an diesem Projekt beteiligten „Edekanern“ gesponsertes – Frühstück und Mittagessen.

Die neuen Auszubildenden bei Edeka Brüggemeier sind: Beyza Kanac, Zoe Mill, Tobias Nissing, Yannik Diepers, Michelle Brosen, Bryan Helmus, Max Lindermann, Jaqueline Mölders, Lisa-Marie Meder, Niklas Brey, Anja Boothe, Andy Dernbach, Lara Jansen, Jamie Elias Brons, Sonja Krause, July-Joanne Post, Oliver Herbach, Alexander Marx, Frederick Riverein, Alessandro Bresciani, Lena Leurs, Aimen Salama, Zoe Rohrbach, Jens Koth, Romina Bastuck.